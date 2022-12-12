Ahır yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Bartın'da Kutlubeyyazıcılar köyünde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Köy halkının da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef olmadan kurtarıldı.

Bartın'a bağlı Kutlubeyyazıcılar köyünün Şabanoğlu mahallesinde Hüseyin Akça'ya ait evin ahır ve ardiye bölümünde yangın çıktı. Ahırdan alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında komşularının cenazesi için taziye evinde olan köylülerde durumu haber alır almaz yangının çıktığı ahıra koştu. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar alevlerin arasından çıkarılırken itfaiye ve köylülerin müdahalesi ile alevler 2 katlı eve sıçramadan söndürüldü.

Köy muhtarı Muharrem Ateş, "Yangının sebebini bilmiyoruz. Biz cenazedeydik. O sırada bir telefon geldi. Hemen koştuk geldik. Ahır ve samanlık gördüğünüz gibi yandı. Ahırdaki hayvanlar kurtarıldı" dedi.

Yangında 100'e yakın balya samanın yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.