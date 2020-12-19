İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahşap ev alevlere teslim oldu

Bartın’ın Ulus ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndüBartın’ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım’a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü


Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım'a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine karşın alevler kısa sürede evin tamamını sardı.


Yangına Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.