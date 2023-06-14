Ahşap ev alevlere teslim oldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim olurken, anne ve oğlu canlarını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ulus ilçesine bağlı Aktaş köyünde Avni Ünal ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan Ayşe Ünal ve oğlu Ferhat Ünal son anda evden çıkmayı başardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Ulus ve Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

Yangın sonrası ahşap ev küle dönerken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.