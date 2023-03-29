Bartın da yapımı tamamlanan ahşap konteyner sınıflar 'eğitim kampüsü projesiyle ' Malatya'ya gönderiliyor

Ulus ilçesinde imalatı yapılan donatılı ahşap konteyner sınıflar Malatya deprem bölgesinde 'Bartın Eğitim Kampüsü' projesiyle hizmete alınacak. Her biri 21 metrekareden oluşan sınıflarda ortaöğretim düzeyindeki 20 öğrencinin eğitim alacağı kapasiteye sahip konteyner sınıfların açılışını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapması bekleniyor. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, 10 adet sınıfın hazır hale geldiğini Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 5 adet daha sınıfın yapılacağını ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçerek, ‘Bartın Eğitim Kampüsü' projesini başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, "Deprem konusu bugünden yarına izlerinin silinebilecek bir durum değildir. Şu anda oradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okul ve sınıf ortamları yok. Bölgedeki eğitim-öğretim çadır kentlerde devam ediyor. Bizler de Bartın eğitim camiası yaptığımız toplantılar sonrasında bölgemiz orman bölgesi, acaba biz sınıflarımızı ahşaptan yapabilir miyiz? dedik. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Mobilya dekorasyon öğretmenlerimizle birlikte ilimizde bulunan kereste fabrikalarıyla görüştükten sonra, malzemelerimizi temininde eğitim camiası ve hayırseverlerden faydalandık. Malatya iline gönderilecek bu sınıflarda bir okuldaki sınıflarda ne varsa örneğin, uzaktan eğitim için televizyonlarımız, ısıtıcılarımız, bütün sınıflarımızda çatılarında öğrencilerimiz tarafından yenilenebilir enerji olarak güneş panellerimiz yapıldı. Bu paneller sayesinde elektrik kesintisi sınıfın iç aydınlatması ile akülerimizle cep telefonlarımızı şarj edebilecekler" dedi.

300 öğrencinin faydalanabileceği sınıfları hazır hale getirdiklerini belirten Acar, "11 sınıfın yanında 3 tanesi ana sınıfı, 1 tane özel eğitim sınıfı, 1 tane halk eğitim olarak verilecek kursların verilebileceği sınıf olarak planlandı. 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar temel eğitim verilecek sınıflarımız var. Toplamda depremde bölgesinde 300 öğrencinin faydalanabileceği sınıfları hazır hale getirdik. Yine her sınıfımızın içerisinde her bir öğrenci için kitaplar defterler ve çantalar hazırladık, onları da sınıflarla birlikte bölgeye göndereceğiz” diye konuştu.