Ahşap konteyner sınıfların üretimi devam ediyor

Bartın'da ahşap konteyler sınıflardan oluşan dersliklerin bir taraftan üretimi devam ederken, yapımı tamamlananlarda hızlıca deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Depremde büyük hasar alan illerden Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da 27 Mart'a kadar uzatılan eğitim öğretim için Bartın'da hazırlanan ahşap koyteyner sınıfların bir taraftan üretimi devam ederken, bir taraftanda tamamlananlar ise deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kumluca beldesinde orman ürünleri işleme tesislerinde 15 adet ahşap malzemeden konteyner sınıflar, idari oda ,yatakahane, tuvalet ve duş kabinler yapılarak deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Ahşap konteyner sınıflarda , akıllı tahta ,elektrik bağlantısı, solar şarjz istasyonu ve internet bağlantı tesisatları, yakacak odunları ve sobaları da hazırlandı. Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğretmenleri ile mobilya ve iç tasarım öğrencileri koteyner sınıfların eğitime yetiştirilmesi için katkı sağlıyor.

Ulus ilçesi ve Kumluca beldesinde Deprem bölgesine ahşap malzemeden tuvalet ve duş alma kabinleri üretmeye devam eden işletme sahibi Kenan Ergül, devlet millet elele, işbirliği ile çalışmaya devame ettiklerini söyleyerek, "Deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için tuvaletler yaptık.Tuvalet banyo seyyar olarak yaptık.Kendi imkanlarımızla bir kısmını yaptık gönderdik 18 tane kabin valilik Kaymakamlık dan istendi,24 daha yaptık gönderdik. Şimdi şu anda ahşap konteyner çalışması bir örnek olarak yapıyoruz. Normal konteynerlerde herhalde hammadde sıkıntısı var yeterince yetişmiyor gibi bir durum var. Ahşap ve diğer malzemelerden konteyner üretiyoruz.Deprem bölgesinde bu tür malzemelerden ihtiyaç var. Elimizden geldiğince deprem bölgesine yardımcı olmak için çalışıyoruz" dedi.