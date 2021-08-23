Aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyen proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Öğr. Üyesi Zeynep Turhan'ın aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyerek geliştirdiği “Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı” kapsamında TÜBİTAK'a sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı.

Öğr. Üyesi Zeynep Turhan yürütücülüğünde hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü. TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında sunulan “Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler İçin Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programının Uygulanması” başlıklı proje ile aile içi şiddet davranışlarının azaltılmasını hedefleniyor.

“Yenilikçi ve oldukça önemli bir proje hayata geçiyor”

Proje hakkında bilgiler veren Turhan, “Proje, ülkemizde kadına yönelik aile içi şiddetin önüne geçmede, şiddet faillerinde davranış değişimini hedefleyen bir müdahale programının etkililiğinin incelenmesi, şiddet faillerinin şiddet uygulama nedenlerini ve (eski) eşlerinin şiddet konusundaki deneyimlerini derinlemesine inceleyecektir. Proje kapsamında etkililiği araştırılacak olan programın aile içi şiddet faillerinde şiddet uygulama nedenlerine ilişkin farkındalık kazandırmayı ve davranış değiştirme konusunda failleri destekleyecek olması bakımından yenilikçi ve önemli olduğu düşünülmektedir” dedi.

“Şiddetin en yaygın biçimiyle bilimsel olarak mücadele edeceğiz”

Çok önemli bir konuda bilim dünyasına katkı sağlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan aile içi şiddetle temel hak ve özgürlüklerin ihlali söz konusu olmaktadır. Tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen ve evrensel bir sorun olan konu hakkında Bartın Üniversitesinin alanında yetkin akademisyenleri çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapmaktadır. Toplumun tüm kesimleriyle ortak ve kararlı bir mücadelenin gerektiği bu alana yönelik başlangıç niteliğinde bu projenin konuya dikkatleri çekme noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle projenin ortaya çıkmasında emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan ile birlikte tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde alanında yetkin akademisyenler yer alıyor

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan yürütücülüğünde hazırlanan projenin danışmanlığını Prof. Dr. Sefa Bulut yapıyor. Projede Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus, Dr. Öğr. Üyesi Emel Genç, Dr. Öğr. Üyesi Nur Funda Başer Baykal ve Arş. Gör. Engin Fırat ise araştırmacı olarak yer alıyor.