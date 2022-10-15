Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası işçi aileleri ve yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Madende akrabaları bulunan Ayşe Yıldız, “Buraya geldik ama bulamıyoruz. Geceden itibaren oğlum buradaydı, ben de gelemedim ama haberlerden izledim. Evde duramadık. Acımız çok büyük, Allah herkesin acısını dindirsin. Benim çocuğum orada yok ama oradakiler benim çocuğum gibi. Allah analarına babalarına sabır versin. Kiminin eşi ikiz hamile, kiminin yeni doğdu” dedi.

Hasan Yıldız ise, “Okan Akgün, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım 3-5 sene önce burada iş başı yaptılar. Ben de buradan emekliyim. Çocukların hepsi yeni evlenmişti. Hepsinin hanımı hamile, kimisinin bir yaşında çocuğu var. Ocaklar söndü" diye konuştu.