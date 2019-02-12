AK Parti seçim bürosu, MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya tarafından açıldı

AK Parti Bartın Seçim Bürosu açılışı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemerköprü Mahallesi Kemer Camii yanında bulunan seçim bürosunun açılışına AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, "Seçim Büromuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu kalabalık gösteriyor ki 31 Mart seçimleri partimiz, Bartın'ımız ve ülkemiz açısından hayırlı sonuçlar getirecektir. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Tabii bizlerin teşkilat olarak hepimizin en iyi bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu nedenle gönüldaşlarımıza büyük işler düşüyor. Sizlerden 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden çalışmanızı istiyoruz. 31 Mart seçimleri inşallah hayırlar getirecek. Biz bu aziz millete hizmet etmek için yola çıktık. Milletimizden 5 yıllık bir vize istiyoruz. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum" dedi.

“Bartın yaşanabilir bir kent olacak”

AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise, "Öncelikle Sayın Bakanımıza şirin ilimizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım Bartın bizim evimiz ve ben de evimizi en iyi şekilde yönetmek için belediye başkanlığına talibim. Amacımız daha yaşanılabilir, yaşam düzeyi yüksek marka bir kent oluşturmak. Bu süreçte beni destekleyecek tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla beraber Bartın'ı daha yaşanabilir, daha müreffeh bir şehir yapmak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

“Allah yar ve yardımcımız olsun”

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, konuşmasında şunları söyledi: "31 Mart yerel seçimlerimizin ülkemiz, milletimiz, Bartın'ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Aday tanıtım programımızı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmiştik bu gün de seçim irtibat bürosunu açarak 31 Mart'a doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle 'önce millet, önce memleket, memleket işi gönül işi' diyerek Bartın'da Yusuf Ziya Aldatmaz'la ilçe ve beldelerimizde de birbirinden değerli adaylarımızla yola çıktık. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun. 31 Mart seçimleri bir belediye seçimi ancak bunun ötesinde bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamasını 24 Haziran seçimleriyle beraber başlatmıştık. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçimlere kadar 4 yıllık bir istikrar süreci var. Şimdi bu 4 yıllık istikrar sürecine, yatırım hamlesine, kalkınma hamlesine belediyelerin de dahil olabilmesi, belediye hükümet uyumunu sağlanması anlamında Bartın için de 31 Mart önemli. Bartın'da bir beklenti var. Bu beklenti de AK belediyecilik anlayışının bir an önce başlaması, çok zaman kaybettik. 1994'te havası solunamayan, suları akmayan, Haliç'i leş gibi kokan, yaşanamaz hale gelmiş CHP yönetimindeki İstanbul'u devralan Recep Tayyip Erdoğan, bir belediyecilik anlayışı başlattı. Bu anlayış dalga dalga yayıldı ve daha sonra hükümete geldi. 16 yıldır da 81 vilayetimizi AK Parti'nin icraatlarıyla donattık. Bu icraatlardan Bartın'ımız da fazlasıyla nasibini aldı. Her alanda büyük hizmet yaptık."

“Gönüllere gireceğiz”

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, "1994 yılında İstanbul'da başlayan ve marka haline gelen Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini Bartın'da da başlatmak istiyoruz” dedi. Kaya, “Bunun için tüm Bartınlı kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Bartın'ı marka şehir yapmak için çalışmalarımıza başladık. Burayı da marka şehir haline getireceğiz. Bartın çok daha gelişecek bir potansiyel taşıyor. Yaptığımız çok icraatlar var. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği ile daha da ileriye gidecek. Kapı kapı dolaşacağız. Bütün gönüllere gireceğiz. İnşallah Bartın'da çok güzel hizmetleri 1 Nisan'da başlatacağız. Biz milletimize inanıyoruz. 17 yıldır insanı yaşat ki, devlet yaşasın dedik. Belediyecilik anlayışımızda da bir yoksul varsa ulaşılmadık, uykusu kaçan gönül insanları istiyoruz. Gönül belediyesi dediğimiz bu. İl ve ilçelerimizde el uzatılmadık tek bir insanımız kalmasın istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın seçim manifestosunda açıkladığı hizmetleri Bartın'da da madde madde yerine getirmek istiyoruz. Sizlerin duanıza ve desteğinize talibiz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bunun için de kenti ile dertlenecek, ulaşılamadık kimse bırakmayacak adaylarla karşınızdayız" ifadelerini kullandı.