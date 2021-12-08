Dr. Sedat Gümüş, “Akademide Küyerelleşme ve Değişen Beklentiler” adlı konuşmasını yaptı.

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen “Akademide Küyerelleşme ve Değişen Beklentiler” adlı konferans yoğun ilgi gördü. Kutlubey Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Hong Kong Eğitim Üniversitesinden Doç. Dr. Sedat Gümüş, küyerelleşme kavramı hakkında bilgiler verdi.

Gümüş, “Küyerelleşme yerel ve küreselin birbirinden bir şeyler katarak, birbirini reddetmeyen bir birliktelik olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde bu kavramın önemi sürekli olarak artmaktadır. Küyerelleşmenin varlığını artık üniversitelerde de hissediyoruz” dedi.

Üniversite eğitiminde küyerelleşmenin etkilerinden bahseden Gümüş, “Üniversite eğitiminde tek bir yöntemin ve tek bir doğrunun varlığını söylemek mümkün değildir. En temelde akademisyenlerin ve üniversitelerin yaklaşımı değişkenlik göstermektedir. Ancak en temelde küyerel bakış açısıyla üniversitelerden üç tür beklenti vardır. Bunlar araştırma, öğretim ve hizmettir. Bu beklentiler tüm üniversitelerin temel taşını oluşturmaktadır” diye konuştu.

Gümüş, öğrencilere gelecek planlamaları ve akademik kariyer konusunda tavsiyelerde de bulunarak sorularını cevapladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Doç. Dr. Gümüş'e katkıları dolayısıyla teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.