İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akın, alt yapı çalışmalarını inceledi

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta yeni yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak'ta yeni yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.


Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın,” Durak alanı oluşturmak üzere düzenleme çalışmalarını başlattığımız Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak'ta alt yapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Şuanda ekiplerimiz yeni yağmursuyu hattı oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Altyapı çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak üstyapı düzenlemelerine başlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.