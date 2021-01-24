Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü şahıs ırmağa düştü.

Yalı mevkiinde meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs ırmağa düştü. Ekipler tarafından ırmaktan çıkarılan şahıs, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs ambulansa bindirilirken ekiplere güçlük çıkardı. Alkollü şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu.