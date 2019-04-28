Alkollü sürücü iş yerine daldı

Bartın'da alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü iş yerine daldı. Olayın gece yaşanması olası bir faciayı önledi.

Kaza, gece 05.00 sıralarında Kemerköprü mevkiinde meydana geldi. 34 FR 2375 plakalı otomobili ile Bülent Ecevit Bulvarı istikametinden 155. Cadde istikametine dönmek isteyen Berat O.B. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan iş yerine girdi. Kazanın geç saatlerde yaşanması nedeniyle olası bir facianın önünden dönüldü. Sağlık durumu iyi olan ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 190 promil alkollü olduğu öğrenildi. Diğer yandan iş yerinin ise kazadan 15 saat önce açılışının yapıldığı ve yeni faaliyete başladığı öğrenildi.