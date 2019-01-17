Altyapı tedbirleri alınıyor

Bartın Belediyesi özel bir kanal açma aracı ile mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait borularda tıkanıklıkların oluşmaması için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, kent merkezindeki kanalizasyonlarda tıkanıklık ve taşkın durumları yaşanan noktaların vakumlu temizliği yapılarak sorunsuz hale getirildiğini söyledi.

Akın açıklamasında “Bartın Belediyesi olarak kent genelinde, düzenli olarak alt yapı hatlarımızı bakımdan geçiriyoruz. Özel bir kanal açma aracı ile kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait borularda ki tıkanıklıklar temizlenerek oluşabilecek taşkınların önüne geçmiş oluyoruz“ dedi.