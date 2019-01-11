Amasra, yeni bir film çekimine ev sahipliği yapacak

Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra, birbirinden değerli oyuncuların kadrosunda yer aldığı “Ali” filminin çekimine ev sahipliği yapacak.

Bartın'ın Amasra ilçesinde çekimlerine başlanacak “Ali” filminde gerçek bir hikâyeden esinlenerek, bir aile dramı anlatılacak. Genç bir adamın mide kanseri yüzünden yaşadığı zor günlerin yansıtılacağı film, salyangoz çıkarmak için arkadaşlarıyla denize dalan ‘Ali'nin bayıldıktan sonra hastanede gerçeği öğrenmesiyle başlayacak. Başlarda bir aşk hikâyesinin içinde kanserin etkileri çok fazla görülmese de aşkın alevlendiği dönemlerde durum değişecektir. Ali'nin daha önce uluslararası gemilerde kaptanlık yapmış babası Cemil de durumdan etkilenecek, “Bir baba oğlu için en fazla ne yapabilir?” sorusunun cevabını bulmak isterken her gün biraz daha tükenecektir.

Acıklı olduğu kadar bir o kadar da sürpriz gelişmelerin usta oyuncular tarafından canlandırılacağı filmin yapımcılığını Fatih Gürler, yönetmenliğini ise Ramazan Özer üstleniyor. Filmde başarılı oyuncular; Gürbey İleri, Hakan Meriçliler, Semra Dinçer, Köksal Engür, Baran Şükrü Babacan, Tolga Canbeyli ve Murat Prosçiler yer alıyor.

Rektör Uzun tebrik etti

Çekimlerine 17.01.2019 Perşembe günü başlanacak film öncesi Yapımcı Fatih Gürler ve Yönetmen Ramazan Özer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Filmin teması ve filmle birlikte oluşturulmak istenen farkındalığın konuşulduğu ziyarette Rektör Uzun, “Tarihi, kültürel yapısı ve doğasıyla adeta doğal bir film seti olan Bartın ve Amasra'da kaliteli yapımların yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki ‘Ali' filmi ile hem sosyal sorumluluk noktasında hem de şehrimizin tanıtımı konusunda oldukça etkili olacaktır. Bu düşüncelerle birbirinden değerli sanatçılarımızı Bartın'da buluşturduklarından ve nazik ziyaretlerinden dolayı Yapımcımız Fatih Gürler ve Yönetmenimiz Ramazan Özer'e kutluyor, başarılarının devamı diliyorum.” dedi.