Amasra'da dalga boyu 4 metreye ulaştı

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu. Bartın'ın Amasra ilçesinde dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.

Karadeniz'de fırtına etkili olmaya devam ederken fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu. Bartın'ın Karadeniz'e kıyı ilçelerinden biri olan Amasra'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.

Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan fırtınayla birlikte Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vurup kırılan dalgalarla beraber sular metrelerce yüksekliğe çıktı.

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken denizdeki balıkçılarda limanlara sığındı.

Balıkçı teknesi ile Amasra Limanına sığınan tekne kaptanlarından Ali Yılmaz, “Hava çok sert, hava muhalefetinden dolayı denize çıkamıyoruz. 2 gün sürecek bu sert hava, biz de bekleyeceğiz” dedi.