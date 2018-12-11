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Amasra'da fırtına çatıları uçurdu

Bartın’ın Amasra İlçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'ın Amasra İlçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar çatıları uçurdu.


Bartın Amasra ilçesinde geceden etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulunan rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatından kopan parçalar yola uçtu. Meydana gelen fırtınada herhangi bir can kaybı yaşanmazken zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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