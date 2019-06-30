İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasra'da hortum paniği

Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu.


Bartın'ın Amasra ilçesinde denizin üzerinde beliren hortum paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ve 15 dakika boyunca görülen hortum denizden başlayıp yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu. Kararan bulutların ardından oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüleyenler paniğe kapıldı. Hortum herhangi bir zarara yol açmadan sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.