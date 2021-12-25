Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'daki kar manzarası drone ile görüntülendi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bartın'ın Amasra ilçesi, ziyaretçilerine her mevsim farklı atmosfer sunmaya devam ediyor. Yaz ve bahar aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, kış mevsiminde de alternatif tur güzergahları arasında yer alan Amasra'da son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası sahil kıyıları, kale surları ve binaların çatıları beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı sonrasında Bizans döneminde inşa edilen, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine de ev sahipliği yapan Amasra Kalesi'nin surları, Kemere Köprüsü ile Küçük Liman'da yer alan Direkli Kaya gibi tarihi yapıların yanı sıra ilçedeki binaların çatıları beyaza büründü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı İlçedeki kar manzaraları fotoğraf tutkularına eşsiz kareler sunarken ilçedeki kar manzarası drone ile de görüntülendi.