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Amasra'da korkutan heyelan

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde meydana gelen heyelanda bir evin bahçe duvarı çökerken, evde ise çatlaklar oluştu.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde meydana gelen heyelanda bir evin bahçe duvarı çökerken, evde ise çatlaklar oluştu. 4 kişinin yaşadığı ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı.


Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Zekeriya Sarı'ya ait evin bahçe duvarı şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan nedeniyle yıkılırken, evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Heyelan sonrasında güvenlik sebebiyle boşaltılan evde AFAD ekipleri tarafından hasar tespiti için incelemelerde bulunuldu.

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