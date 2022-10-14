Amasra'da maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde eksi 300 kotunda henüz belirlemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maden kazasıyla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye hareket etti.