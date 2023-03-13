Amasra'da maden ocağındaki barajlar kaldırılıyor

Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde 16.00-24.00 vardiyasında eksi 300 kotunda grizu kaynaklı patlama sonucu 42 maden işçisi hayatını kaybetti. Patlama sonucu maden ocağı içinde başlayan yangının söndürülmesi amacıyla hava akışının kesilmesi için farklı kotlara barajlar inşa edildi. Aradan geçen 5 aylık sürenin sonunda barajların kaldırılması için TTK Tahlisiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı 30 kişiden oluşan Merkez Tahlisiye İstasyonu ekipleri ile birlikte Maden Mühendisleri Odası'ndan 10 Maden Mühendisi gözlemci olarak baraj açma çalışmalarına katıldı.

Kuyu başında üst aramasından geçirilen ekipler daha sonra asansörle yeraltına indirildi.

Baraj kaldırma çalışmaları kameralarla kayıt altına alınacak ve barajların kaldırılmasının ardından ocakta havalandırma çalışmaları ve akabinde teknik çalışmalara başlanacak.