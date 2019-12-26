İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasra'da madenciler kurban kesti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasız-belasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.


Sabah 08-16 vardiyası öncesi yapılan kurban merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetimi, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.


Kurban merasiminde, Kur-an okunmasının ardından dualar ve ilahiler eşliğinde kurban kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.