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Amasra'da şiddetli fırtına

Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdüBartın’ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.

Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü


Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi.


Aralıklarla sağanak yağışında etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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