Amasra'daki maden faciasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

14 Ekim'de Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 6 şüpheli, "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün ise İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı, ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

9 kişinin sorgusu sürüyor, 9 kişi ise serbest bırakıldı

Öte yandan, Amasra Adliyesi'ne sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, maden mühendisi Recep Orhan, sondaj şefi Tayfun Uça, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir, maden mühendisi Hidayet Gökdere ve işletme başmühendisi Mehmet Tural'ın sorguları sürüyor.

Adliyeye sevk edilen isimlerden emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali işlerden sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. kartiye şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş, elektrik servis şefi Onur Öztürk, makine mühendisi Şuayb Orhan ve makine mühendisi Musa Adıyaman ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.