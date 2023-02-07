Amasra'daki maden kazasıyla ilgili ilk duruşma tarihi belli oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 10 maden işçisinin de yaralandığı maden kazasına ilişkin ilk duruşma tarihi 25 Nisan 2023 olarak belirlendi.

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Amasra Müessese Müdürlüğünde eksi 300 kodunda meydana gelen grizu kaynaklı patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybederken 10 maden işçisi de yaralandı.

Maden kazasının hemen ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın tüm yönleriyle soruşturulması için çok sayıda savcı görevlendirilirken maden sahası ve çevresindeki haberleşme cihazları, kayıt cihazları, evrak ve dokümanlara da el konuldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli gözaltına alınırken aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural'ında aralarında bulunduğu 8 şüpheli için tutukluluk kararı verildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ilk duruşma tarihi 25 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Adliye Binasındaki mevcut mahkeme salonlarının yetersiz kalabileceği öngörülürken davanın Bartın'da bulunan bir kapalı spor salonunda gerçekleşmesinin planlandığı öğrenildi. İddianamede TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ile Başmühendis Mehmet Tural'ın olası kastla öldürme-olası kastla yaralama suçlarından 844 yıl 16'şar aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.

4'ü tutuklu diğer 19 şüpheli içinse bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçlarından 2 yıl 8'şer aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.

İddianamede patlamanın yaşandığı maden ocağındaki metan gazı değerlerinin ikaz ve alarm seviyesini defalarca kez aştığı, patlamanın meydana geldiği kısımdaki fanın arızalı olduğu için çalışmadığı, madenci kıyafetlerinin yanma ve ısıya karşı korunaksız olduğu, kullanılan gaz maskelerinin ise vardiyalı kullanım göz önünde bulundurulduğunda raf ömürlerini tamamladığı tespitlerine de yer verildi.