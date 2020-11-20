İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasra'nın ziyaretçileri ördek sürüleri

Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Amasra’nın bu defa misafirleri ördek sürüleri oldu.

Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Amasra'nın bu defa misafirleri ördek sürüleri oldu.


Yaz aylarının yanı sıra dini ve resmi bayram tatillerinde turistlerin akınına uğrayan Amasra'nın bu defa konukları ördek sürüleri oldu. Korona virüs salgını nedeniyle sahil kıyılarının boş kaldığı Amasra'da Küçük Liman mevkiinde görülen ördek sürüleri vatandaşların da ilgisini çekti.


Horhor Deresinin Küçük Liman mevkiinde denizle birleştiği noktada su içen ördeklerin kendilerini görüntüleyen habercilerden uzaklaşmaması da görenleri şaşırttı.


Yeşilbaş türüne ait ördek sürülerinin Küçük Liman mevkiinde kıyıya yakın yüzmeleri de dikkatlerden kaçmadı.


Adeta dans eder gibi deniz suyunun üzerinde süzülen ördekleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa sahile bu kadar yakın bir mesafeden yüzen ördekler Karadeniz'in mavi sularının tadını doyasıya çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.