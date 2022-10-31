Amatör maçta rakibiyle havada çarpışan futbolcu yürekleri ağza getirdi

Müsabakada rakibiyle havada çarpışan futbolcu kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı.

Ulus ilçesi sentetik sahasında yapılan müsabakada Kozcağız Belediyespor oyuncuları Berker, Burak Eroğlu, Uğur Aydın, Azmi ve Onur Topal golleriyle galibiyete ulaştı. Ev sahibi Ulus Çınarspor'un tek golünü Oktay kaydetti. İkinci yarının sonlarına doğru ise müsabaka esnasında rakibiyle havada Çarpışan Ulus Çınarspor Kaptanı Soner Cöndek sahada yere yığıldı. Kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Saha içinde yapılan kontrolden sonra müsabakanın ardından 112 acil çağrı merkezinden yardım talep edildi.

Takım kaptanı futbolcu Soner Çöndek tetkikler için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.