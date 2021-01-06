İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da 112 ambulansı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıKaza Bartın Çatmaca kavşağında meydana geldi.

Bartın'da 112 ambulansı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı


Kaza Bartın Çatmaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta taşıyan 112 ambulansı Gölbucağı istikametinden Devlet Hastanesi istikametine sirenleri açık halde seyir halindeyken, şehir merkezinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan U.Ü. yönetimindeki 74 BM 500 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje çıktı.


Kaza sonrası bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hastanın başka bir ambulansla hastaneye sevki sağlanırken kazaya karışan ambulansta görevli hemşire B.A.'nın hafif şekilde yaralandığı, tedavisinin ise ayakta gerçekleştirildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.