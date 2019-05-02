Anaokulu öğrencileri süt sağmayı öğrendi

Bartın'da bulunan bir anaokulunda okuyan öğrenciler, etkinlik kapsamında inekten süt sağdı.

Bartın'da bulunan 23 Nisan Anaokulu'nda okuyan öğrencilerin gıdaların nasıl üretildiğini öğrenmeleri amacıya canlı inekten süt sağma etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenleri Mine Çetin, Veteriner Hekimler Selami Ünsal, Tayfun Soydan ve Harun Sinaplı eşliğinde bir veli tarafından okula getirilen inekten süt sağdı. Öğrenciler ayrıca okula getirilen inek ve yavrusunu uzun süre sevdi.

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Veteriner Hekim Selami Ünsal, “Veteriner hekimler olarak hayvan sevgisini hayvanlara dokunarak öğrenilmesi amacıyla bir etkinlik yaptık. Veteriner Hekim arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklar içtiği sütlerin, yediği etlerin makinadan gelmediğini, bir canlıdan geldiğini, ve Çocukları doğaya nasıl adapte edebileceğimizin bir provasını yaptık. Biz büyüklerimizden, hocalarımızdan edindiğimiz söylemleri çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Doğaya çocuk dikiyoruz. Çocukları betondan alıp, doğayla, toprakla buluşturmamız gerekiyor ki, gelecek ile ilgili kaygılarımız biraz daha azalsın. Biz çocuklarımıza sağlıklı gıda tüketebilmeleri için Profesör Doktor Mustafa Taner hocamızın dediği gibi çiftlikten sofraya gıda güvenliği için çabalıyoruz. Bütün meslektaşlarımız olarak bu gaye üzerine görevimizi ifa ediyoruz” dedi.

Veteriner Hekim Tayfın Soydan da, “Üretimde Türkiye genelinde sıkıntımızın olduğu belli. Bunu çocuklarımıza aşılarsak biz üretimi en üst seviyeye çıkartmış olacağız. Bu şekilde çocukların ürünlerin nerden geldiğini bilerek, görerek yemesini, içmesini öğrettiğimi zaman nesillerimizin daha iyi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Mine Çetin ise, “Bugün beli katılımı olarak bir velimiz inek ve yavrusunu getirdi. Çocuklar inek, kedi, köpek gibi hayvan olduğunu biliyorlar ama kitaplarda soyut olarak biliyorlar. Bugün onlara süt nasıl çıkıyor, onlara dokunduğumuz zaman neler hissettik, kokusunu, yavrusunu dokunarak yaşayarak öğrenmelerini sağladık. Çocuklarımız içinde bir değişiklik oldu” dedi.