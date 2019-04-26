Ar-Ge Proje Pazarı 204 projenin sergilenmesiyle başladı

Ar-Ge Proje Pazarı” 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 projenin sergilenmesiyle başladı.

Bartın Üniversitesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği yoğun katılımla başladı. Yurt genelinden 33 farklı ildeki 50 farklı kurumdan ve yurt dışından gönderilen toplamda 204 projenin yer aldığı etkinliğe, 42 farklı kategoride ‘Benim de bir fikrim var' diyenler katıldı.

Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliğinde düzenlenen etkinlikte yer alan projeler, aralarında ilgili sektör temsilcileri ve bilim insanlarının da olduğu juri üyeleri tarafından gün boyunca değerlendirildi.

Yoğun ilginin olduğu III. Ar-Ge Proje Pazarı sergi alanında öğrenciler ve şehirden katılımcılar da çalışmaları inceleyerek, proje sahiplerinden bilgiler aldı.

“Özgün değere sahip fikri olan herkes için önemli bir fırsat”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin özgün değere sahip fikri olan herkes için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Etkinlikte yurt içinden ve yurt dışından 204 projenin yer almasından dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Rektör Uzun, “Ülkemizin kalkınma hamlesine, 2023 hedefi ile 2051 ve 2071 vizyonlarına katkı sunacak genç bilim insanlarını, düzenlediğimiz etkinlikle bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşturulması için gayret gösteriyor, etkinliğimizle proje sahiplerini sektör temsilcileriyle görüşmelerini sağlıyoruz. Bu doğrultuda ‘Benim de bir fikrim var' diyerek etkinliğimize katılan geleceğin bilim insanlarını kutluyor, Ar-Ge Proje Pazarı'nın kendileri için bir ışık olmasını diliyorum.” dedi.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin genç nesillere anlatılıyor”

III. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin'in de anıldığını hatırlatan Rektör Uzun, “Cumhurbaşkanlığımızın Genelgesi ile ‘2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilerek, 94 yılını bilime adamış büyük bir ustaya karşı olan vefa gösterilmiştir. Üniversite olarak biz de yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle kıymetli hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatarak genç nesillere aktarmanın gayretinde olduk. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği boyunca da Prof. Dr. Fuat Sezgin'i, eserlerini ve İslam medeniyetine katkılarını anlatmayı amaçladık. Ayrıca bu etkinliğimiz kapsamında dereceye giren proje sahiplerine ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Ödülleri' verilecektir. Bu düşüncelerle Üniversitemiz, sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmaya devam edecek ve fikirleri genç nesillerimize aktarılacaktır.” diye konuştu.