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Ar-Ge Proje Pazarı katılımcıları Küre Dağlarını gezdi

Bartın Üniversitesi III.

Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılar, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Küre Dağları Milli Parkı'nı gezdi.


Bartın Üniversitesi'nde yoğun bir katılımla başlayan III. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği kapsamında yurt genelinden 33 farklı ildeki 50 farklı kurumdan ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Küre Dağları Milli Parkı'nda her mevsim ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerle güzellikleri görme fırsatı buldu.


Küre Dağları Milli Parkı Gezisi kapsamında, kaya oyuğu içinden çıkarak 15 metre yükseklikten akan Ulukaya Şelalesi'ne de geçen ziyaretçilere, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel tarafından bilgiler verildi. Prof. Dr. Özel, Küre Dağları Milli Parkı'nın tarihi, önemi, Ulukaya kanyonu etrafındaki bitki ve ağaç çeşitliliğinden bahsetti.


III. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında gerçekleştirilen programda ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin' anısına hatıra ormanı fidan dikimi de gerçekleştirildi. Etkinlikle sedir fidanları toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

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