Araç filosuna 635 bin TL değerinde 5 yeni araç

Bartın'da araç filosuna 635 bin TL değerinde 4 tanesi kamyonet, 1 tanesi de damperli kamyon olmak üzere 5 yeni araç ekleyen Bartın Belediyesi araçlarını düzenlenen tören ile hizmete sundu.

Hükumet Caddesi Kent Müzesi önünde düzenlenen törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Necmi Balık, Hasan Arınan, Erol Demirkoparanoğlu, 25.Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili Adayı Sezai Bilgin, Bakkallar Odası Başkanı Barış Özkan, Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz, İl Genel Meclis Üyesi Orhan Ölçek, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Yeni bir hizmete bulunuyor ve yeni araçlarımızı bu hizmetlerimize ekliyoruz. Hizmetlerimiz devam ediyor. Seçimden sonra teveccüh buyurdular ve halkımız bizi 3. Kez yeniden göreve getirdi. Bu noktadan sonra da tabi hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuanda eski sera alanı dediğimiz Elmalık bölgesinde 8 bin metrekarelik bir alanımızı park alanı hale getiriyoruz. Daha önce sera alanımızı Sanayiye 7 bin metrekarelik bir alana taşımıştık. Elmalık bölgesi içerisinde modern minibüs duraklarımızı konuşlandıracağız. Artık Bartın modern bir şehir oluyor ve Kemerköprü'deki o yoğunluğu alarak modern hale getirmeyi ve halkımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz. Kemer meydanını da yeniden projelendirip o bölgeyi yeni bir meydan haline getireceğiz. 1 yıl içerisinde bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesinin bu sene projesi bitiyor. Seneye de orayı hizmete açacağız. Gasilhane projesi de bu yıl bitiyor ve orayı da seneye hizmete açacağız. Şuanda Bartın Belediyesi olarak cenaze hizmetlerinin tahtasından kefenine, taşınmasına kadar yüzde 80'ini yapar haldeyiz. Gasilhanede de artık morg ve yıkama hizmetlerini de biz kendimiz yapacağız. Yalı mevkinde 103 yıllık eski bir iskelemiz var. Orası tarihte ticarette İç Anadolu Bölgesini besleyen bir alanımızdı. 300-400 tonluk gemilerin girdiği bir alandı. O bölgenin biz üzerini açtık ve en eski haliyle hem oturulabilecek bir hale getireceğiz hem de taşevle birlikte konuşlandıracağız. Bu da bu yıl ki projelerimiz kapsamında. Araç parkurumuz konusunda ise ilk önce en az Bartın'a 50 yıl hizmet edebilecek kapasitede olan Ulaştırma Müdürlüğümüz binasını ve alanını yaptık. Şuandaki şartlarda o binayı yapmaya kalksaydık eğer yeri hariç en az orası 10 milyon TL tutardı. Ulaştırma Müdürlüğünün eski alanına da Gazhane Parkını yaptık. Öncesinde bizim gerçekten araç parkurumuzda araç sıkıntımız mevcuttu. Hatta bir yerden başka bir yere gitmek için bile binek aracımız dahi yoktu. 10 yılda ise toplam 10 milyon TL harcayarak araç parkurumuza 5 kepçe, 8 otomobil, 1 paletli eksvatör kazıcı, 2 morglu cenaze nakil aracı, 1 morglu cenaze yıkıma aracı, 15 kamyonet, 1 itfaiye aracı, 1 silindir, 1 forklift, 1 arama kurtarma ekipmanlı itfaiye, tuzlama ve kar küreme arabatlı kamyon, asfalt disbiritörü kamyonu, 3 motosiklet, 1 kanal temizleme kamyonu, 1 kanal görüntüleme kamyonu, 1 vidanjör kamyonu, 2 zodyak bot, 1 jet ski, 720 kw gücünde 5 jeneratör, 3 kar bıçağı, su kayıp kaçak tespit ekipmanları aldık. Bugün ise 4 kamyonet ve 1 damperli kamyonu araç parkurumuza katıyoruz. Bu ekipmanlar olmadığı müddetçe hizmet vermek zoru oluyor. 635 bin TL ödeyerek bu araçlarımızı araç parkurumuza kattık. Herkesin söylediği krizlerin olduğu bir dönemde biz bu araçları alacak güçteyiz. Bartın Belediyesi güçlü bir belediye. Piyasaya ve çalışana borcumuz yok. Geçmişten gelen İller Bankası borçları ve onları da İller Bankası kesiyor. Ama biz yaptığımız yeni bir borç yok. Allah'ın izniyle bir ilk önce çalışanın alın teri kurumadan hakkını veriyoruz. Piyasan aldığımız hiçbir mal için bugün param yok şu gün gel, bugün gel asla demedik ve demiyoruz. Kırmızı çizgide olan bir belediye asla olmayacak. Biz halkımızla, belediye meclis üyelerimizle, çalışanlarımızla istişare yaparak bu hizmetleri yapıyoruz. İnşallah bugünde alınan bu araçlarımızı kazasız, belasız hizmete sokacağız” dedi.

Başkan Cemal Akın'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek yeni araçlar hizmete sunuldu.

Törenin ardından Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın davetliler ile selamlaşarak sohbet etti.