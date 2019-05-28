Arka Sokak'ta düzenleme yapılıyor

Bartın Belediyesi tarafından Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak'ta Bartın Belediyesi ekipleri tarafından düzenleme çalışması yapılıyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak'ta bakım, onarım ve yenileme çalışması başlatıldı. Yol yenilemesi ve alt yapı çalışmalarının da yer alacağı yenileme çalışmalarını Başkan Yardımcıları Necmi Balık ve Ahmet Kömeç yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Başlayan çalışma programı ile ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı bitki üretim serasının bulunduğu eski alanda başlattığımız düzenleme çalışmalarımıza Arka Sokak'ı da dahil ettik. Burada bulunan atıl alanları temizleyip düzenli hale getireceğiz. Alt yapı ihtiyaçlarını karşılayarak yol ve kaldırımları ile birlikte çalışmamızı tamamlayacağız. Görevli personelimize işlerinde kolaylık diliyorum” dedi.