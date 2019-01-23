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ATM dolandırıcıları adliyede

Bartın’da bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile vatandaşların hesaplarını boşaltan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bartın'da bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile vatandaşların hesaplarını boşaltan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Bartın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube yetkilileri yaptıkları çalışmalar sonucunda bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile vatandaşların hesaplarını boşaltan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Bartın ile birlikte Zonguldak, Karabük, Bursa, Konya, Aksaray ve Kayseri'de de aynı dolandırıcılık yöntemini uyguladığı ve yüzlerce vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirdikleri belirlenen D.K., F.B., S.Ç., Ö.K. ve R.B. isimli şahıslardan R.B. İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalandığı, bazı zanlıların da terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.


Çok sayıda suça da karıştıkları da belirlenen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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