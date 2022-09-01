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Av sezonu Kurucaşile'de düzenlenen törenle açıldı

Av sezonu Bartın Kurucaşile’de düzenlenen törenle açıldı.

Av sezonu Bartın Kurucaşile'de düzenlenen törenle açıldı.


AK Parti Bartın Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Erkan Şahin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder törene katılarak balıkçı teknesiyle denize açıldı. Vali Dr. Nurtaç Arslan ilin önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık sektörünün heyecanla beklediği av sezonunun hayırlı olmasını diledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurucaşile Balıkçı barınağında düzenlenen törende konuşan Vali Arslan, “Yeni av sezonunda da su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yarın da kullanabilmek ve geleceğe de bırakabilmek sorumluluğu ve bilinci ile tüm balıkçılarımıza ve balıkçılık sektörümüze kazasız belasız bol kazançlı bir sezon diliyorum. Haydi Rastgele” dedi.

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