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Avcıların kurşunu ile yaralanan karaca sağlığına kavuştu

Bartın’da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen kara yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Bartın'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen kara yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.


Bartın merkeze bağlı Boğazköy köyü ormanlık alanında yaralı halde bulunan Karacayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma birimlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber vermesinin ardından veterinere götürülen 3 yaşındaki karacanın avcılar tarafından arka sağ bacağından vurulduğu belirlendi. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisi gerçekleştirilen karaca alındığı yere götürülerek yeniden doğaya salındı.

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