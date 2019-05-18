‘Baba Destek Eğitimi'nde sertifikalar verildi

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve 10 hafta süren “Baba Destek Eğitimi” sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle Baba Destek Eğitim Programı gerçekleştirildi. Babaların rahat katılımını sağlamak amacıyla akşam saatlerinde düzenlenen eğitimler 10 hafta boyunca devam etti. Babaların çocuklarının gelişimlerinde etkin ve olumlu rol oynamaları adına geliştirilmiş bir program olan Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) kapsamında yapılan oturumlarda babaların dışında anneler de eğitime katıldı.

BÜNSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın, verilen eğitimlerin önemine değinerek “Baba Destek Eğitim Programı'nın çocukların yetiştirilmesinde ailelere, özellikle de babalara çok önemli katkılar sağlamaktadır. Her babanın alması gereken eğitimler kapsamında düzenlenen oturumlarda babanın rolü, önemi ve çocuğa etkisi; aile tutumları, çocuğun davranışlarını kabul etme ve etkin dinleme, ben dili, olumlu disiplin yöntemleri, çatışma çözme yöntemleri, çocuğun gelişim özellikleri, bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimi, çocuğa kitap okuma ve çocukla geçirilen zamanın önemi, çocukla oyun gibi çeşitli konular işlenmiştir.” dedi.

Eğitim kapsamında paylaşılan bilgilerin faydalı olduğunu görmekten dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Kaygın, “Eğitime katılan babalar, burada paylaşılan bilgilerden çok yararlandıklarını ve aile içinde öğrendiklerini uygulayarak çocukların gelişimlerini destekleyeceklerini ve çocuklarının yetiştirilmesinde eşleriyle birlikte hareket edip yardımcı olacaklarını belirttiler. Kısa zamanda çok güzel dönüşler almamız bizleri oldukça mutlu etti. Bu eğitime hassasiyet göstererek katılan tüm babalarımıza ve onların yanında olarak destek olan annelerimize teşekkür ediyor, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum.” diye konuştu.

BADEP eğitimcisi Öğretim Görevlisi Osman Şalcı ise oturumda babaların deneyimlerini ve çocuk yetiştirmedeki bilgilerini paylaşarak birbirlerine destek olduklarını kaydederek, “Baba Destek Eğitim Programı ile babaların çocuk gelişimiyle ilgili bilgilendirilmiş, yeni iletişim becerileri kazanılmış ve aile ortamında babaların daha demokratik bir tutumu benimsemelerine yardımcı olunmuştur. Eğitimlere etkin katılım sağlayan tüm kursiyerler için önemli kazanımlar elde edildiği görmek bizler için mutluluk verici bir durum olmuştur.” şeklinde konuştu.

‘Baba Destek Programı' sonunda katılımcılara sertifikalarını çocukları ve eşleri takdim ettiler. Sertifika töreni katılımcıların aileleriyle birlikte çektirdikleri anı fotoğrafının ardından son buldu.