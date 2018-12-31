Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı

Bartın'da “Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Valilik 12 Divan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Vali Yardımcısı V. Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim KAYIŞ, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Güner toplantıda yaptığı konuşmasında,”Bağımlılık ile mücadele konusunda gençlerin ve çocukların eğitim faaliyetlerine ne kadar çok önem verirsek mücadele başarımız o kadar artar.”dedi.

Her türlü bağımlılıkla hep birlikte mücadele edilmesinin önemine değinen Vali Güner, bu konuda yapılacak çalışmaları çok önemsediğini ve İlimizde bağımlılıkla mücadelenin daha etkili bir şekilde sürdürülmesi için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Güner ayrıca 2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele İl Eylem planının da yer alan ve kurumların sorumlu olduğu faaliyetleri diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde yürütmelerinin büyük önem arz ettiğini belirterek uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede İlimizin tüm kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde “sıfır toleransla” çalışmaların kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.

2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele İl Eylem planının sunulduğu toplantıda yürüten çalışmalar ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce sunum yapıldı.

Toplantı kurumlararası görüş ve öneriler sonrası sona erdi.