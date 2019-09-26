Bağlantı yolları çalışması başladı

Bartın'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımına başlanan Hürriyet Mahallesi köprüsünün bağlantı yolları için Bartın Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve tamamlanma aşamasına gelen Hürriyet Mahallesi köprüsünün bağlantı yolları için Bartın Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Orduyeri Köprüsüne alternatif olan ve trafik yoğunluğunu azaltacağı düşünülen köprümüzün bağlantı yolları için gerekli çalışmaları başlattık Köprümüzün şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. TOKİ Konutlarının bulunduğu alan Dallıca Köyü'ne bağlı iken halk oylaması sonucu belediyemize katıldı. 2008 yılında belediye meclisinin kararı ile yeni bir mahalle oluşturularak ‘Hürriyet Mahallesi' adı verildi. Bildiğiniz gibi Bartın Merkezinde nüfus sayısı gibi araç sayısı da artmaktadır. 2009 yılında 51 bin 640 olan belediye nüfusu 2018 verilerine göre 71 bin 703'dür. Öğrenci kardeşlerimiz ve her gün köylerden ilimize gelen vatandaşlarımızla 100 bin civarındadır. Bu da ilimizde trafik ile ilgili sıkıntılar meydana getirmektedir. Bartın Belediyesi olarak yeni yapmış olduğumuz İmar Planında 4'ü yaya olmak üzere 15 köprü planlanmıştır. Bu köprülerin geçişlerini sağladığımızda ilimiz ne kadar büyürse büyüsün trafik sıkıntısını rahatlatacaktır” dedi.