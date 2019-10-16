Bağlantı yollarında inceleme yapıldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Gölbucağı Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan TOKİ köprüsünün bağlantı yolları için devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Daire Müdürleri ile birlikte, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımına başlanan ve devam eden çalışmalarda hakkında bilgi aldı.

İnceleme ziyaretinin ardından açıklama yapan Başkan Akın, "Orduyeri Köprüsüne alternatif olan ve trafik yoğunluğunu azaltacağı düşünülen köprümüzün bağlantı yolları için başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.