Bahar mevsiminde şaşırtan kar; meyve çiçeklerinin üstüne yağdı

Bartın Ulus ilçesi Kastamonu Pınarbaşı karayolu Soğucaksu mevkiine 10 santimetre yüksekliğinde kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı etkili oldu. Yağışların 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbir alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bin 30 metre yüksekliğinde Soğucaksu mevkiinde yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde kar yağışı etkili oldu. Bahar mevsiminde çiçek açan meyvelerin üzerine yağan kar sonrası adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.