Bahçeye tilki girdi zannetti, yanlışlıkla gelinini öldürdü

Bartın'da meydana gelen olayda, bahçeye tilki girdiğini zanneden kayınpeder, tüfekle gelinini vurarak öldürdü.

Olay Bartın merkeze bağlı Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Mustafa G., son günlerde evlerinin arkasında bulunan bahçelerine tilkilerin musallat olması nedeniyle tüfekle nöbet tutmaya başladı. Akşam saatlerinde nöbetine devam eden G., çalılıkların olduğu alanda gelen sesler nedeniyle tüfekle bölgeye ateş etti. Daha sonra alana giden yaşlı adam, vurduğu kişinin gelini Gönül G. (31) olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan 2 ekipleri tarafından yapılan kontrolde gelinin boyun bölgesinden aldığı kurşun yarası ile olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayınpeder ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.