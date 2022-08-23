Bakan Bozdağ: “Kriz ve kaosun olduğu Türkiye vaat ediyorlar”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'daki konuşmasında 6'lı masanın kriz ve kaosun olduğu Türkiye vaat ettiğini ifade ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, “Önüne geleni tehdit ediyor. Bir ülkenin iktidarına talip olanların ağzı mafya ağzı gibi mi olmalı? Burası bir hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti ise insanları tehdit etmenin ne alemi var” diyerek eleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bartın'da yapımı tamamlanan Adalet Sarayının açılış programına katıldıktan sonra Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesinde ziyaretlerde bulundu. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bozdağ burada partililere ve vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Bakan Bozdağ 6'lı masa toplantılarının eski Türkiye fotoğrafını yansıttığını ifade ettiği konuşmasında, “Seçim geliyor ve 6'lı masa diye bir masa var görüyorsunuz sürekli kuruluyor. Toplanıyorlar toplanıyorlar dağılıyorlar. Yani ne konuşuyorlar duydunuz mu? Duymadık! Aday konuştunuz mu? Yok! Ne konuştunuz? Onu da pek söylemiyorlar. Ama belli ki konuşup da hallettikleri bir mesele henüz yok. Toplanıyorlar toplanıyorlar dağılıyorlar. Eski Türkiye'nin fotoğrafı. Allah muhafaza bunlar bir araya geldiğinde bir meseleyi konuşup karara bağlayana kadar gündemdeki sorunlar yer değiştirip 2-3 tane yeni yeni sorunumuz çıkar. Onlar yeni sorunları konuşurken yeni sorularla boğuşan bir Türkiye olur. Bunların bu ülkeye vereceği hiçbir şey yok. Geleceği vaat eden, umudu vaat eden, yarınları konuşan, yeni söz söyleyen, geçmişte milletimizin beklentilerine cevap vermiş, hayallerini gerçekleştirmiş, gelecekte de gençlerimizin de yetişkinlerimizin de beklentilerine cevap verecek yegane kadro Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Cumhur İttifakıdır, AK Parti'dir" dedi.

6'lı masanın kriz ve kaosun olduğu bir Türkiye vaat ettiğini kaydederek konuşmasını sürdüren Bakan Bozdağ, “Değerli kardeşlerim bunlar yeni ne söylüyor. Hiçbir şey! Ne vaat ediyorlar? Parlementer sistem vaat ediyorlar. Ne vaat ediyorlar ? Şimdiden aramızda bakanlıkları konuşalım diye koalisyonu vaat ediyorlar. Ne vaat ediyorlar? Kriz ve kaosun olduğu Türkiye vaat ediyorlar. Şimdi beyler gökteki yıldızları isteseniz vermeye hazırlar. Veremeyiz gücümüz yetmez, elimiz kolumuz uzanmaz diyemiyorlar. Her sorunu çözeriz, nasıl? Hangi projeyle, hangi kaynakla, hangi imkanla? Kaynak biziz. Ya 79 sene öncesinde bu ülkeyi kim yönetiyordu. Bunların hepsinin temsil ettiği siyasi kadrolar bu ülkeyi yönetmedi mi? Kaynak sizseniz bu kaynaklar millete niye yansımadı? Bizim geleceğe dair attığımız adımları bin düşünüp bin tartıp öyle kararlaştırarak atıyoruz. İmkanlarımıza, gücümüze, etrafımıza, dünyaya bakıyor öyle adımlar atıyoruz. Hayal değil biz gerçekleştirebileceğimiz vaatleri milletimizin önüne getiriyoruz. Ve bunları da bir hayata geçirdik. Hayaldi gerçek oldu dediğimiz yüzlerce eseri bu millete kazandırdık. Allah'ın izniyle bundan sonrada aynı şekilde eser kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları nefret ve kinle bir araya geldiğini de sözlerine ekleyen Bakan Bozdağ, “Bunların masasına bakmayın bu masada nimet yok, ikram yok, bereket yok. Öfke var, kin var, nefret var düşmanlık var. Yahu düşünün bir ülkenin yönetimine talip olan düşünceleri birbirine zıt insanları Cumhurbaşkanımıza duydukları öfke, nefret, düşmanlık bir araya getiriyor. Bunların motivasyon kaynağı bu olduğu gibi rehberleri nefretleri düşmanlıkları" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Bozdağ, “Şimdi önüne geleni tehdit ediyor Sn. Kılıçdaroğlu. Biz gelince herkesi yargılayacağız. Şimdiden bize dar ağaçlarını gösteriyor. Bir gel bakalım. Gel bakalım gelebiliyorsan. Biz yargılanmaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmazdık. Bizi 20 senedir böyle tehdit edenleri hep gördük ama biz 20 yıldır yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonrada tehditlere ve tehdit edenlere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Eşkıyalar var eski sistemde biliyorsunuz. Yol keserler bir takım işler yaparlar. Şimdide mafyalar var. Bir ülkenin iktidarına talip olanların ağzı mafya ağzı gibi mi olmalı? Burası bir hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti ise insanları tehdit etmenin ne alemi var? Tehdit ediyor. Memurları şu tarihten sonra şöyle şöyle iş yaparsanız başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Çiftçiyi tehdit ediyor niye AK Parti'ye oy verdiniz diye. Önüne geleni daha milletin oyuna ihtiyacı varken tehdit ediyorlar. Bir de bunların size ihtiyacı olmasa varın görün CHP zihniyeti nasıl bir zihniyet tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacak. Onun için biz bu ülkeyi kendisini her türlü gücün üstünde tutanlara değil hukuka tabi olanlara ve hukuka uygun davrananlara teslim etmeli ve onların yönetiminde bu ülke yoluna devam etmeli. Biz gelirsek falan falan gazetelerin kapısına şimdiden kilit vuracağız diyor. Öte yandan da hukuk devletinden bahsediyorlar. Böyle bir şey olur mu? Şimdi daha ilerisini söylüyorlar. Hakimler savcılar kendi lehlerine bir karar verdiklerinde onları Ankara'da İstanbul'da hakim ve savcı var diye metni sena ediyorlar. Kendi aleyhlerine bir karar çıktığında ise sarayın savcısı sarayın hakimi diye hakaret ediyorlar. Yetmiyor tehdit ediyorlar. Bizim lehimize karar verenleri gelince şöyle ödüllendireceğiz, aleyhimize karar verenleri de şöyle tenzih edeceğiz şeklinde laflarının altından okuduğunuzda bu anlam çıkacak cümleler kuruyorlar. Hani adalet, hani hukuk, hani yargı bağımsızlığı? Şimdiden yargıya, adalete, hukuka nasıl müdahale edeceklerini açıklıyorlar" dedi.

Bakan Bozdağ sözlerini, “Bartınlılar, siyasetin cambazlarına siz bakmayın. Onların dertleri Türkiye değil kendi kişisel hesapları. Kendi kişisel hesaplarını Türkiye'nin önüne koyanlara sandıkta siz bir hesap görün. Hesap böyle yapılmaz deyin ve bunlara bir kez daha hesabı yapanın önce Allah sonra millet olduğunu lütfen öğretin" diyerek tamamladı.