Bakan Dönmez: “Bartın'da 2022 yılı için 300 milyon liralık bir yatırım söz konusu”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, OSB 380 kW Trafo Merkezi açılışı için Bartın'a geldi. Programına valilik ziyareti ile başlayan Dönmez, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Dönmez, daha sonra sektör temsilcilerinin yer aldığı enerji koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, “Filyos'ta Türkiye'nin en büyük mega projelerinden Sakarya gaz sahasındaki gelişmeleri yerinde incelemek üzere dün birlikte olmuştuk. Bugün de Batı Karadeniz'in güzel şirin kentlerinden Bartın'dayız. 2021 yılında önemli keşiflerden birisi de Amasra-1 adını verdiğimiz Sakarya gaz sahasının komşu bölgesinde olan sahayla ilgiliydi. 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapmıştık. Böylece Sakarya gaz sahası artı Amasra'yı eklediğimizde 540 milyar metreküplük rezervi keşfettiğimizi söylemiştik. O günden bu yana da bu bölgeye sık sık geliyoruz. Bartın ilimizle alakalı olarak da Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar da yerinde tespit yapmak ve sorunları çözüme ulaştırmak maksadıyla il koordinasyon kurulu toplantısı yaptık. Valimiz, milletvekilimiz ve belediye başkanımızın meclis başkanlarımız ve üyelerimizin katılımıyla yine aynı şekilde muhtarlarımız köylerinde, beldelerinde olan sorunları bize aktardılar. Başkent Elektrik dağıtım şirketi sunum yaptı. Doğalgaz dağıtım şirketi sunum yaptı. Yatırım planlarını paylaştı. Gayet verimli, faydalı bir toplantı oldu. Bartın ilinde enerji ve tabii kaynaklar alanında özel sektör tarafından cari yıl fiyatlarıyla dikkate aldığımızda iktidara geldiğimiz 2002 yılında 5 milyon liralık bir yatırım yapılmışken geçtiğimiz yıl bu rakam 454 milyon liraya toplamda da son 19 yılda bizim bakanlığımızla ilgili alanlarda 879 milyon liralık yatırım yapıldı. İçinde bulunduğumuz yılla alakalı olarak da yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Bu yatırımın 150 milyon lirası bakanlığımıza bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yatırımlarından oluşuyor. Yine elektrik dağıtım şirketinin o bölgeye yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım planı var. Gaz dağıtım şirketinin de yine bu bölgeyle alakalı 40 milyon liralık bütçelenmiş planlanmış yatırımı bulunmakta. Bartın ilimiz 2014 yılından bu yana şehir merkezimiz doğalgaz kullanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde Kozcağız'daki yatırımı tamamlayacağız. Kozcağız da doğalgaz kullanmaya başlayacak. Bununla birlikte diğer ilçelerimizden beldelerimizden gelen doğalgaz taleplerini de değerlendirdik. İlk etapta Amasra ilçemize 2023'te Ulus ve Kurucaşile ilçelerimize beldelerimize de takip eden yıllarda 2024-2025'de olacak şekilde planlama yapıldı. Diğer ilçelerimizin beldelerimizin etüd ve planlama çalışmalarının da dağıtım şirketinden ivedi şekilde başlatılmasını talep ettik. Bugüne kadar Bartın ilimizde yaklaşık olarak 40 bin civarında abonemiz söz konusu. Oldukça yoğun bir kullanım söz konusu. Eminim ilçe, belde ve yerleşim birimlerinde aynı kullanım oranını oralarda da yakalayacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Bartın'ın yanında ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.