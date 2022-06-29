Bakan Karaismailoğlu, sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Kastamonu'dan karayolu ile Bartın'ın Abdipaşa beldesine gelen Bakan Karaismailoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Abdipaşa Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, Abdipaşa beldesinde taşkınlardan etkilenen Derecik köyünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu ardından Kozcağız beldesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu, Kozcağız beldesinin Kavlaklık Mahallesi'nde taşkın nedeniyle çöken yol ve yıkılan 4 katlı binanın bulunduğu alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu Şarköy'de yıkılan geçici köprüyü de inceledikten sonra bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak üzere Kozcağız Belediyesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu'na Bartın programında Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç eşlik etti.