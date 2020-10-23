Bakan Kasapoğlu'ndan minik Utku'ya bisiklet hediyesi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, Bartın'da yol kenarında oturduğu sırada bisikleti sokaktan geçen bir araç tarafından ezilen Utku Yalçın'a yeni bisiklet hediye edildi.

Bartın'da yaşanan olayda yol kenarında oturan Utku Yalçın isimli 6 yaşındaki çocuğun önündeki bisiklet dalgın bir sürücü tarafından ezilmişti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken sürücünün hiçbir şey olmamışçasına yola devam etmesi ise tepkileri de beraberinde getirmişti.

Haberlere de yansıyan görüntülerin ardından Mehmet Muharrem Kasapoğlu minik Utku'ya sıfır bir bisiklet hediye etti.

Bakan Dr. Kasapoğlu'nun bisiklet hediyesi Bartın Gençlik Merkezi binası önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emine Koçoğlu tarafından Utku Yalçın ve ailesine teslim edildi.

İl Müdürü Koçoğlu, “Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun küçük kardeşimiz Utku Yalçın'a hediye etmiş olduğu bisikleti takdim ediyorum.” diyerek Bakan Kasapoğlu'nun hediyesini Utku Yalçın ve ailesine teslim etti.

"Bakanıma çok teşekkür ediyorum"

Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden Minik Utku ise olayın yaşandığı gün çok üzüldüğünü ancak aldığı hediye ile çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Üzüldüm araba pat diye tekerleği ezdi. O zaman üzüldüm. Bisiklete baktım, orda arkadaşlarım vardı. Yapmaya çalıştılar ama zincirin dişi yamulmuş yapamadık. Adam yeni bisiklet almaya gelmiş o zaman çok sevindim. Bakanıma da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mini törenin ardından Bakan Kasapoğlu'nun hediyesi olan bisiklete babasının yardımıyla binen minik Utku'nun mutluluğu gözlerinden okundu.