Bakan Özer: “Bartın Üniversitesi bölgeyi önceleyen bir anlayışla önemli başarılara imza atmaktadır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Üniversitesinin bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Bartın Üniversitesi bölgeyi önceleyen bir anlayışla önemli başarılara imza atmaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Üniversitesini ziyaret etti. Ağdacı Yerleşkesine gelen Bakan Özer'i Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Prof. Dr. Sevim Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan ve akademisyenler karşıladı. Rektörlük makamına geçen Bakan Özer'e Bartın Üniversitesi bünyesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Özer, yapılan bilimsel çalışmalar ve alınan başarılardan övgüyle bahsetti. Bakan Özer, yükseköğretim kurumlarının bir şehrin ve bölgenin kalkınmasındaki önemine de değinerek, “Bartın Üniversitesi bölgeyi önceleyen bir anlayışla önemli başarılara imza atmaktadır. Geride bıraktığımız yıllarda önemli bir mesafe kat eden Bartın Üniversitesinde başta Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm üniversite personelini kutluyorum” diye konuştu.

Bartın Üniversitesinin “Çocuk Üniversitesi” çalışmalarını da ilgiyle izlediklerini kaydeden Bakan Özer, “Çocuk Üniversitesi çalışmalarını, Bilim ve Sanat Merkezleriyle taçlandırmak, oluşturulacak atölye ve laboratuvarlarla Ar-Ge temelli uygulamalar geliştirmek istiyoruz. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini oldukça değerli buluyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bartın Üniversitesi ülkemizin gelişimine değer katıyor”

Bakan Özer ve beraberindekilere üniversitede gerçekleştirilen ve devam eden bilimsel çalışmaları aktaran Rektör Uzun, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini söyledi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin bilimsel anlamda geride bırakılan 5 yılda 3 kata varan bir büyüme gösterdiğinin de altını çizerek “Gayretlerimiz sonucunda bilimsel alandaki başarılarımız kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı. Yükseköğretim kurumlarının uluslararası saygın dizinlerde yapmış oldukları yayınlara ait analizlerde Üniversitemiz, 4 yılda 3 kata varan bir artış gösterdi. Hedefimiz bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmak” dedi.

Bakan Özer, Kutlubey Yerleşkesinde öğrencilerle sohbet etti

Bakan Özer ve beraberindekiler Ağdacı Yerleşkesindeki ziyaretlerinin ardından Kutlubey Yerleşkesine geçerek bölgenin en büyük kütüphanesinde incelemelerde bulundular. Bakan Özer, 90 binin üzerinde kitap ve 8 milyondan fazla elektronik yayın ile araştırmacıların rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını yapabilmelerine imkân tanıyan kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.

Karşılarında Bakan Özer'i gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakan Özer'e taleplerini ileten öğrenciler, 128 maddede tavsiye kararlarının alındığı 20. Millî Eğitim Şûrası ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyarette Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ile kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.