Bakan Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı buzağıyı elleriyle besledi

Buzağının annesinin selde telef olması üzerine sahiplerine hamile bir inek hibe edildi.

Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde sahibinin selden kurtardığı 10 günlük buzağıyı elleriyle besledi. Emine ve Hasan Turgut çiftinin selden kurtardığı buzağıya biberonla mama yediren Pakdemirli, burada aileyle görüştü. Buzağının annesinin de selde telef olması üzerine aileye hamile bir inek verildiği öğrenildi. Bakan Pakdemirli, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerin temizlik yaptığı bölgeyi de gezdi. Burada askerlere teşekkür etti.