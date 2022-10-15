Bakan Soylu: “40 şehidimize ulaştık”

40 şehidimize ulaşmış olduk” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “Bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri kulakları hem tüm kalbi buradaydı. Ülkenin birçok yerinden bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımız bütün kurumları, hem yardımcı ve destek için burada bulunan AFAD, UMKE, Kızılay'a kadar bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından tüm sağlık personeline kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan, sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten yapılan çalışmalarda hakikaten 350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık” dedi.

“40 şehidimize ulaştık”

“Sabah saat 07.30 itibariyle gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk” diyen Bakan Soylu, “Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen madencilerimiz, arama kurtarmacalarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakârlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımızda hastanelerimizde 6'sı İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede, 1'si taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimizde kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü arama kurtarma sonucu kurtarılmış oldu. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor, hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 şehidimizin kimliğini ifade etmiştik. Biraz sonrada geri kalan 14 madencimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren aillerle beraber buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar, büyük acılar oldu. burada sendika başkanlarımız, onların mesai arkadaşları onların büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem mesai arkadaşlarına, madencilerimize ve ülkemize sabır versin” diye konuştu.