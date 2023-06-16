Bakan Tunç: "Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var"

Bartın'ın Ulus ilçesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023 seçimleri ile milletin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni seçtiğini ve artık eski kısır siyasi tartışmaların sona erdiğini ifade ederek, "Burada muhalefetin de artık düşünmesi gerekiyor. 2017 yılında anayasa değişikliği referandumuyla milletimiz bir karar verdi. Neydi o karar, 'ben artık eski sistemi istemiyorum. Ben darbeler üreten, muhtıralar üreten, siyasi krizler çıkaran, koalisyonlarla ülkeyi krizden krize sürükleyen eski sistemi istemiyorum'" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ulus'un Ulukaya köyünde dünyaya geldiğini ve okumak için memleketinden bir süreliğine uzak kaldığını hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların adeta sevgi seliyle karşılaştı. Ulus Belediye binası önünde kendisini dinleyen halka hitap eden Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde kendisine onurlu bir görev verildiğine dikkat çekti.

Bakan Tunç, 21 yılın ardından bundan sonra da büyük bir gayret ve azimle çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizerek şöyle dedi:

"Biz sizin Ankara'daki sesiniziz. Siz milli iradesiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz de milli iradenin sesi. Yürütmede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinemiz inşallah sizlere vadettiğimiz seçim beyannamesinde milletimizle paylaştığımız her bir vaadimizi önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde bu onurlu görevi bizlere bizlere tensip buyurdu. İnşallah biz de o güvene layık olabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Bir taraftan Bartın'ımızı, vekilimizle beraber sayın Valimizle birlikte takip ederken diğer yandan da elbette ki Adalet Bakanlığı'nın adalete güvenin tesisini daha da arttırmak, vatandaşlarımızın adil, etkin bir şekilde yargı hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için 21 yıldır olduğu gibi bu dönemde de inşallah büyük bir gayretle, azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizde insanımızı güçlendirmek için, eğitimden sağlığa, ekonomiden tarıma, turizme, sanayiye ne kadar yapılması gereken varsa yapmaya devam edeceğiz. 'Güçlü insan' diyoruz. 'Güçlü aile' diyoruz. 'Güçlü toplum' diyoruz. Bugüne kadar bu alanda çok önemli başarılara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imza attık. İnşallah yeni dönemde de imza atmaya devam edeceğiz."

"Hükümet programımız önümüzdeki günlerde yayınlanacak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet programının önümüzdeki günlerde yayınlanacağını ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, 11 ili etkileyen deprem afetinin ardından yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:

"Bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Elli binden fazla canımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Şimdi deprem bölgesini süratle ayağa kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarını teslim ederek oradaki sıkıntıdan vatandaşlarımızı kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii ki seçim beyannamemizde de önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan hükümet programımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet programında şehirlerimizin afet riskine karşı daha dayanıklı, daha güçlü olması için gerekli tedbirler elbette ki paylaşılacak. Diğer yandan güçlü ekonomi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen Türkiye'de istikrarlı kalkınmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız, doğalgazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle, dışa bağımlı olmaktan kurtulan bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Dünya projelerini gerçekleştirmeye, Türkiye'yi 81 vilayetiyle büyük eserlere kavuşturmanın gayreti içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşmaya, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

"Anayasamız bir darbe anayasası"

Türkiye'de sessiz devrim sayılabilecek çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki seçim beyannamemizin en önemli kısmı adalet, insan hakları, demokrasi. Bu anlamda yirmi bir yıldan bu yana çok sayıda reformu, sessiz devrim sayılabilecek reformları hayata geçirdik. Anayasamızı darbe anayasasından kurtarmak, darbeci ruhu ortadan kaldırmak, vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmak için çok önemli değişiklikler yaptık. Yargı birliğini sağladık. Anayasa Mahkemesi'nin, Hakimler Savcılar Kurulu'nun daha demokratik hukuk Devleti ilkelerine uygun hale getirilmesine yönelik anayasamızda önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Temel hak ve hürriyetler noktasında anayasamızda, bireysel başvurudan, kişisel verilerin korunmasına varıncaya kadar bilgi edinme hakkından, çocuk haklarına, kadın haklarına, yaşlı, engel haklarına varıncaya kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii ki anayasamız bir darbe anayasası. Ne kadar değişiklik yapsanız, ne kadar vesayetçi anlayıştan arındırmaya çalışsanız, hükümet sistemi noktasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de büyük bir reformu, yönetim reformunu gerçekleştirmiş olduk, milletimizin onayıyla. Şimdi sıra yeni bir anayasada inşallah. Darbe anayasasından kurtulmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu uzlaşmayı sağlayarak ülkemizi milletimizin talebi olan yeni anayasaya kavuşturmak için her türlü çabayı, desteği vermeye çalışacağız inşallah. Çok kıymetli hemşehrilerim, Türkiye'nin demokratikleşmesi adına yirmi bir yıldan bu yana yargı reformları, strateji belgeleriyle, insan hakları eylem planlarıyla, özellikle hukuk devletinin güçlenmesi anlamında vatandaşlarımızın yargı hizmetlerine daha etkin, verimli bir şekilde ulaşabilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın önünde olan engelleri kaldırmaya, hukuk devletini güçlendirmeye, demokrasimizin çıtasını yükseltmeye, insan hakları önünde çıkarılabilecek engelleri ortadan kaldırarak Türkiye'de demokrasinin güçlenmesini sağlamaya çalışacağız."

"Güçlü Türkiye, sözü etkili Türkiye, çok mesafeler alındı"

Terörle mücadelenin yanı sıra ülkeyi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için gerekli gayreti sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Tunç, "Tabii ki Türkiye'yi terörle terörden arındırarak her türlü suç şebekelerinden arındırarak, özellikle kadınların korunması, çocukların korunmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinedeki tüm bakan arkadaşlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan, yasamadaki tüm milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye, sözü etkili Türkiye, çok mesafeler alındı. Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan komşularımız arasındaki ihtilafı çözen, tahıl krizini çözen, esir takasını çözen, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebilecek, arabulucu bir lider olarak dünyada takdir toplayan bir liderimiz var. Bundan sonra da inşallah gücü ve etkisi yüksek olan Türkiye; ekseni dış politikamızla hakkaniyeti, dengeli dış politikamızla dünyada Türkiye'nin bayrağını en yükseklerde taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bartın'ımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok yatırımlar yaptık, Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Hastaneler yaptık, okullar yaptık, barajlar yaptık, tüneller yaptık, fabrikalar getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Limanlar yaptık ve daha çok yapacak iş var. İnşallah bunları da yaparak hemen Filyos gibi bir dünya projesinin endüstri bölgesinin yanında yer alan Bartın'ımızı şehirleşme anlamında da hep beraber başta Valimiz olmak üzere milletvekilimiz, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber herkesle el ele, birlikte olarak Batı Karadeniz'in, Türkiye'nin bu şirin köşesini, Bartın'ımızı en yükseklere, güzelliklerine, güzellikler katarak taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Artık eski kısır siyasi tartışmalar sona erdi"

Bakan Yılmaz Tunç, muhalefetin de artık kısır siyasi tartışmalar noktasında düşünmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Artık eski kısır siyasi tartışmalar sona erdi. Ermesi gerekiyor. Burada muhalefetin de şöyle artık düşünmesi gerekiyor. 2017 yılında anayasa değişikliği referandumuyla milletimiz bir karar verdi. Neydi o karar, 'ben artık eski sistemi istemiyorum. Ben darbeler üreten, muhtıralar üreten, siyasi krizler çıkaran, koalisyonlarla ülkeyi krizden krize sürükleyen eski sistemi istemiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ben artık yeni bir yol yaptım, o yol devam ediyorum dedi milletimiz. 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulamasını gerçekleştirdi. Ve beş yıllık bir süre pandemiye rağmen, komşularımızda savaşlara rağmen, her türlü küresel sıkıntıya rağmen güvenli bir şekilde ülkemizi Cumhurbaşkanı kaptanlığında limana ulaştırmanın gayreti içerisinde olduk. En son 2023 seçimlerinde de milletimiz 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekrar onaylıyorum. Geri dönüş yok. Daima ileri' dedi. Evet hep daima ileri gideceğiz. Durmak yok diyorum. Doğru işler yapmaya inşallah devam edeceğiz" dedi.

Programda Bakan Yılmaz Tunç'a pasta kesildi. Tunç, Ulus ilçesindeki ziyaretlerini Belediye ve Kaymakamlık gezisi ile sürdürdü.